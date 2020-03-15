يونس عن تعليق الدراسة: الحكومة عملت اللي عليها.. الدور علينا كلنا بقى

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية والمحليات يبذلون جهودًا كبيرة لإغلاق مراكز التعليم الخاص، "الداخلية والمحليات عاملين شغل حلو أوى في إغلاق مراكز التعليم الخاص، الدولة اتحركت لحماية المواطنين تحيا مصر".

وأضاف "يونس"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قبل اتخاذ قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وصلتني آلاف الرسايل والتعليقات، مفادها ضرورة تعليق الدراسة، وإزاي تعرضوا ولادنا للخطر، ولو طفل اتصاب هيبقى موقفكم إيه الاختلاط خطر، حرام عليكم والنبي".

وتابع: "بعد اتخاذ القرار وصلتني آلاف الرسائل: هو أنتم هتمنعوا النوادي ليه؟ أنتم ناويين تمنعوا كمان السينمات والمسارح، والكافيهات؟ طيب وموقف قاعات الأفراح إيه والنبي؟ طيب وسناتر الدروس، والحضانة؟"، مستطردًا: "طيب أنا بقى اللي عندي سؤال، هو كل اللي فوق ده مش اختلاط، وضار لأولادكم، ولكم، وحرام علينا برضه، ولا على مين؟، بالله عليكم حد يرد؟!، الحكومة عملت اللي عليها، والدور دلوقتي علينا كلنا، علينا كلنا".