متحدث "الكنيسة القبطية" يدعو المسيحيين لوقف القبلات أثناء حضور القداس

أكد القس بوليس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة قررت وقف التعليم الكنسي والأنشطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن القرار يأتي تضامنًا مع الدولة لموجهة الفيروس، كما تم وقف الرحلات والحضانات تماشيا مع خطة الدولة المصرية.

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم وقف المصافحة والقبلات في الكنيسة، وسيتم تعقيم الكنائس من أجل منع تفشي انتشار الفيروس، كما أن هناك قافلة لتوعية المواطنين بكل ما تمر به البلاد وبفيروس كورونا.

وأكد أن الكنيسة وضعت إرشادات على النظافة الشخصية وطالبت بعدم المصافحة والتقبيل أثناء القداس واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية، "القداس سيكون وقته قصير وانخفاض في عدد الحاضرين كما تم زيادة عدد القداسات".