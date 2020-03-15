وزير التعليم عن قرار تعليق الدارسة: إحنا لا كده عاجب ولا كده عاجب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الأيام الحالية قاسية جدًا بسبب حالة الضغط على الوزارة بشكل دائم، حيث إنه تلقى رسائل للمطالبة بتعليق عمل المدرسين والإداريين، مستطردًا: "واحد بيقولي انتو قفلتوا الحضانات وإحنا نودي ولادنا فين.. إحنا لا كده عاجب ولا كده عاجب".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في مواجهة فيروس كورونا، وسيتم تعقيم 27 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية فضلًا عن تصليح التلفيات الناجمة عن الطقس السيئ، كما أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم، أن العملية التعليمية في مصر لن تتوقف بتعليق الدراسة، حيث إن الوزارة مسؤولة عن استكمال الدراسة وإجراء الامتحانات في موعدها لكل المراحل التعليمية، "بالنسبة للمدرسين والإداريين مفيش إجازة وسيذهبون إلى المدرسة".

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.