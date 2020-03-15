خلال أسبوعين الإجازة.. سامح حسين يطلق حملة لختم القرآن

أطلق الفنان سامح حسين حملة لختم القرآن الكريم خلال الأسبوعين المقبلين.

وكتب "حسين" على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا قررت أختم القرآن في الأسبوعين دول إن شاء الله، مين معايا؟".

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.