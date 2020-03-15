كورونا وتعليق الدراسة.. أبرز ما بحثه عنه المصريون بـ "جوجل"

تقدم "الوطن"، لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

أعراض كورونا

أعراض الإنفلونزا السعال

التهاب الحلق

التعب وألم الجسم

القشعريرة والرعشة المستمرة

سيلان واحتقان الأنف

الصداع ارتفاع درجة الحرارة

وتتطور أعراض الإنفلونزا بشكل تدريجي، وعند استمرارها لمدة 4 أيام، ينبغي زيارة الطبيب.

أعراض فيروس كورونا

الحمى والسعال

ضيق التنفس

آلام العضلات والتعب

والفارق بين الاثنين، أن كورونا لا يشمل الإصابة بالتهاب الحلق، بينما قد يصاب المريض بنزلة برد، تتسبب في التهاب الحلق واحتقانه.

وأوضحت هيئة الصحة البريطانية، أن الأعراض إذا استمرت لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة فيروس كورونا، ينبغي عدم الاحتكاك بالمريض أو الاقتراب منه على الإطلاق.

بعد ظهوره بمصر.. الفرق بين أعراض كورونا المستجد والإنفلونزا

النحات الجزائري محمد خدة

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل"، بالذكرى الـ90 لميلاد النحات الجزائري محمد خدة، ونشروا صورة كرتونية له، على صدارة الصفحة الرسمية.

"الوطن" ترصد لكم، أبرز المعلومات عن النحات والرسام الجزائري كما يلي:

1- ولد في 14 مارس 1930 في مدينة مستغانم، الجزائرية المطلة على البحر المتوسط.

2- عاش طفولة مليئة بالبؤس والشقاء والفقر، نظرًا لأن والديه كانا مكفوفين.

3- بدأ حياته كعامل في أحد المطابع أثناء طفولته.

4- لم يتلق أي تعليم أكاديمي نظامي، ولم يدرس الفن وبرع فيه بموهبته.

5- حينما بلغ الـ17، وأثناء عمله في المطبعة، استهوته الألوان ونفذ أول لوحة له عام 1947.

6- اضطر إلى الهجرة لفرنسا عام 1952، ومارس هناك الرسم ليلًا، بينما انشغل في الصباح، بعمل يقتات منه.

7- التقى بشخصيات فنية مختلفة في فرنسا، وأقام أول معرض له في المهجر عام 1955.

8- عاد للجزائر بعد استقلالها، ونظم أول معرض فني له عام 1963.

9- أثرى الحركة الفنية والثقافية في الجزائر، وشارك في تأسيس الاتحاد الوطني للفن التشكيلي.

10- تقلد عدة مناصب في وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، وكذا المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر.

11- امتد عمره الفني لما يزيد عن 40 عاما، قدم خلالها عشرات اللوحات والمنحوتات الخالدة.

12- رسم بريشته بعض أغلفة الكتب، كما ساهم في تنفيذ ديكورات مسرحية لعدد من المسرحيات على المسرح الجزائري.

13- توفي محمد خدة في 4 مايو عام 1991 بالجزائر، عن عمر 61 عاما، إثر مضاعفات مرض سرطان الرئة.

بدأ حياته كعامل في مطبعة.. 13 معلومة عن الرسام والنحات الجزائري محمد خدة

تعليق الدراسة

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.