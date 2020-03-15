45 دقيقة تأخير لقطارات السكة الحديد اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، على خطوط السكة الحديد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط 45 دقيقة.

- أسيوط / أسوان 40 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

علاوة على تأخير كلي للقطارات على جميع الخطوط بمتوسط 45 دقيقة، بأسباب سقوط الأمطار.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.