فنزويلا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 8 حالات.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجز، أن نتيجة إجراء فصح كورونا لـ 30 شخصا، كشفت إصابة 3 منهم قدموا من إسبانيا، و2 من الولايات المتحدة، وواحد من كولومبيا، فيما أصيب آخران بالعدوى بسبب اختلاطهما مع أحد هؤلاء المصابين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أعلن الجمعة الماضي، "حال التأهب" في البلاد بعد تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد.