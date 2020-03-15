الصلاة في الساحات.. إغلاق المسجد الأقصى وقبة الصخرة بسبب كورونا

أعلنت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس، في إجراء احتياطي ضد فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبا عاجل.

وأشارت الأوقاف إلى أن الصلاة ستكون في ساحات الأقصى مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد.

وسجلت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 38 حالة.

وتتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات لمواجهة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حيث أعلنت حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة، كما جرى إغلاق معبر الكرامة، الذي يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن.