أمن الغربية يغلق 77 مركزا للدروس للوقاية من كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من شن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، لتنفيذ 77 قرارًا إداريًا بإغلاق سناتر ومقرات للدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه مدير الأمن العقيد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات، بالتنسيق مع ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة، لإغلاق مقرات الدروس الخصوصية والسناتر والمراكز الدراسية، للوقاية من أخطار كورونا.

وشدد مدير الأمن على ضرورة ردع المخالفين، ومواجهة الخارجين على القانون من أصحاب السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق لوائح وزارة التربية والتعليم علىها كغرامات مالية، وتشميع كافة المقرات.