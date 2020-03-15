التحريات: "فتاة الجيزة" هربت من منزلها وأقامت علاقة محرمة مع 4 أشخاص

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة، في واقعة فتاة "العجوزة" القاصر، عن أن الفتاة 16 عاما، هربت من منزلها وأقامت علاقة جنسية مع 4 أشخاص، واستمرت تلك العلاقة المحرمة لمدة شهر، عقب هروبها من منزل أسرتها بالجيزة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن أسرة الفتاة مبلغ بغيابها، وأنها تركت المنزل بعد أن تعرفت على شاب وارتطبت به عاطفيا، وتركت المنزل للإقامة معه وتطورت العلاقة العاطفية إلى علاقة محرمة، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأقامت علاقة مع 3 آخرين، وتعرضت للاغتصاب على يد 3 من المتسولين في منطقة العجوزة.

كانت النيابة أصدرت قرارًا بحبس صديقها لاتهامه باغتصاب فتاة قاصر، و3 آخرين، لمدة 15 يوما بتهمة الاغتصاب والخطف، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الفتاة تعد قاصرا حيث تبلغ من العمر 16 عاما، لافتة إلى أن المتهمين يمارسون التسول في منطقة العجوزة، مشيرة إلى أنهم اغتصبوا الضحية تحت تهديد السلاح، وتركوها في حديقة في منطقة العجوزة وفروا هاربين.

أفادت تحريات المباحث بأن بداية الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من مباحث رعاية الأحداث بمنطقة العجوزة، بحثا عن حالات التسول وعمالة الأطفال، استغاثت بهم فتاة من داخل حديقة وسط الشارع، انتقلت على الفور، قوة أمنية، وتمكنت من إنقاذ الفتاة التي تبين أنها تعرضت للاغتصاب على يد 3 عاطلين.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال الفتاة، جرى عمل التحريات اللازمة، وتبين صحة بلاغ المجني عليها، وأنها هربت من شقة أسرتها برغبتها، وأقامت علاقة غير شرعية مع صديقها، وأثناء تواجدهما معا، هجم عليهما 3 أشخاص أخذوها من الشاب تحت تهديد سلاح أبيض "خنجر"، وتناوبوا اغتصابها، وجرى إلقاء القبض على المتهمين وصديقها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الفتاة في دار رعاية.