رئيس جامعة المنصورة: العمل بنصف العاملين بالتناوب خلال تعليق الدراسة

أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وضع جداول العمل، بنصف القوة بين العاملين بقطاع التعليم بالجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، لتقليل أعداد العاملين المتواجدين بالجامعة، وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالباسط في تصريحات للصحفيين، إن الجامعة كثفت من إجراءاتها الاحترازية بقطاعي التعليم والمستشفيات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد

وأضاف أنه يجري حاليا، تكثيف إجراءات خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة، لمواجهة فيروس كورونا COVID-19.

من خلال فرق مكافحة العدوى، التي تتضمن نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة، بالمنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة، وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي، والأسطح بجميع الكليات.

وأشار إلي أنه جرى تحديد جداول للنظافة والتطهير (كل مكان على حدى) عدة مرات خلال اليوم الواحد، لكل من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات، وآلات الصراف الآلي داخل الكلية، استخدام أجهزة البصمة بالعين فقط، لتسجيل حضور العاملين.

وتطهير جميع الأجهزة، باستخدام مطهر للأجهزة، توفير مستلزمات نظافة الأيدي، والمطهرات الكحولية في جميع المعامل، التي يوجد بها أجهزة، يشارك الطلاب في استخدامها، وإجراء عمليات تعقيم المباني والمنشآت والقاعات بالمدن الجامعية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الجامعة، استعدت لتوقف الدراسة، ولديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، من خلال خطة بدائل إلكترونية للمحاضرات، جرى العمل عليها منذ أسبوع، أن تبث المحاضرات "أون لاين"، من خلال النظم الإلكترونية للجامعة.

وأضاف عبدالباسط ، أن أمامنا الكثير من البدائل، لبث المحاضرات إلكترونيا، بما يترأى لعضو هيئة التدريس، استخدام الوسيلة المناسبة له، لتواصله مع طلابه، وبث المحاضرات، وتكون متاحة لأكبر عدد من الطلاب، وفي أي وقت.

وأوضح أن تميز منظومة التحول الرقمي، ساهمت بشكل كبير في دعم استكمال الدراسة، نظرا للاعتماد بشكل كامل على البنية التحتية للجامعة، ولدينا مراكز التحول الرقمي في الجامعة، التي تعمل حاليا في تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، وهي"مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات"، التي تساعد على توفير المواد الشارحة للمحاضرات، والدعم الفني نظرا لتوافر البنية الأساسية الإلكترونية للجامعة.

وذكر أنه جرى استخدام موديل إلكتروني، جرى ربطه على نظام ابن الهيثم، وبيانات الطلاب يجري من خلاله بث المحاضرات "أون لاين"، وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات، تمكن اكثر من 10 آلاف طالب من الدخول على المحاضرات فى نفس الوقت، بما يوازى 10 ألف طالب مسجلين على النظام.

كما يتميز النظام، بإمكانية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس، والتفاعل فى الاتجاهين، كما يتيح الموديل الحصول على التقارير المجمعة عن متابعة الطلاب للمحاضرات على مستوى الجامعة بسهولة، وسيجري إعلان جداول المحاضرات "أون لاين"، من خلال الموقع الإلكتروني لكل كلية.