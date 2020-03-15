إقبال متوسط في 12 لجنة لاختيار نقيب المحامين ومقعد استئناف قنا

تشهد عملية الاقتراع في انتخابات المحامين بمحافظة قنا، والتي بدأت اليوم منذ التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساءً، إقبالًا متوسطًا.

وتجرى الانتخابات في قنا في 12 لجنة فرعية خاصة بصناديق الاقتراع لاختيار نقيب المحامين على مستوى الجمهورية، وأعضاء مجلس النقابة العامة والإدارة القانونية، ويبلغ من لهم حق التصويت 4100 محاميًا من أعضاء نقابة المحامين في محافظة قنا.

ويتنافس على مقعد استئناف قنا والتي تضم (قنا- الأقصر-البحر الأحمر-أسوان)، 9 مرشحين أبرزهم العضو الذي كان يشغل المنصب قبل الانتخابات، عبدالمجيد هارون ابن محافظة قنا، ومحمد العمدة من قنا، وممدوح عبدالعال من الأقصر، وصفوت كمال من البحر الأحمر.