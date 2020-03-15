جامعة أسوان: تحميل المقررات الدراسية إلكترونيا على مواقع الكليات

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، عن تفاصيل الخطة الوقائية خلال فترة تعليق الدراسة الجامعية بأسوان.

وقال رئيس الجامعة، إنه في إطار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وطبقًا لتوجهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فسوف يتم استخدام التعليم عن بعد "online" لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا علي موقع الجامعة، وجميع مواقع الكليات.

وأضاف غلاب، أنه سيتم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسيمنارات خلال تلك الفترة، حيث تستكمل نظافة وتطهير وتعقيم جميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات الجامعة، وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية، والمطاعم الخاصة بها.

وتابع، سيتم تقسيم قوة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلي قسمين للحضور بالتناوب علي مدار الأسبوعين لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل الجامعة، وسيحضر جميع العمداء، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وأمين الجامعة، وأمناء المساعدين وأمناء الكليات، وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات والجامعة، علي مدار الأسبوعين، لضمان إدارة الأزمة علي أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة علي جميع الإجراءات الاحترازية.