نادية حسني تلغي عزاء والدها بسبب كورونا

أعلنت الإعلامية نادية حسني، إلغاء عزاء والدها، الذي كان مقرراً له، اليوم الأحد، داخل مسجد المروة بمدينة "دريم لاند"، استجابة لقرار وزارة الأوقاف بتعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة "كورونا" .

ودوّنت "نادية" عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله، تم إلغاء عزاء والدي، لصدور قرار من وزارة الأوقاف بوقف أي تجمعات بالمساجد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان والد الإعلامية وافته المنية، الجمعة الماضية، حسبما أعلنت عبر حسابها على فيس بوك.