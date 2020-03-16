بستان الكهنة.. كتاب عن جهاد الروح والسلوك يجمع أقوال 70 شخصية كنسية

على غرار كتاب "بستان الرهبان" المعروف في التراث الرهباني بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت الكنيسة كتاب "بستان الكهنة"، الذي جمع أقوال نحو 70 شخصية كنسية داخله في 10 أبواب.

والكتاب الذي عكف على أعداده كهنة وخدام كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، جمع أقوال 70 بطريركا ومطرانا وأسقفا وكاهنا وشماسا وراهبا بالكنيسة.

ويقع الكتاب في 10 أبواب هي: ("العناية الإلهية": معية الله وخلاصه وحمايته ومحبته ونعمته ورحمته وقوته، "الحروب الروحية": الخطية والأفكار واللسان والإدانة والذات والغضب، "التجارب والضيقات": أنواعها وبركاتها وأسبابها وكيف تواجهها؟ وعمل الله معنا، "الجهاد الروحي: مراحل الجهاد، وكيف نجاهد في مسيرة طويلة، "وسائط النعمة": الصلاة والتسبيح والميطانيات والكتاب المقدس والقراءة الروحية والخلوة والصوم والنسك، "الفضائل": مثل المحبة وطول الأناه والتسامح والعطاء والفرح والسلام والشكر والحكمة والأمانة والتلمذة والتواضع.. إلخ، "الكنيسة والأسرار": الممارسة الروحية والتقوية للأسرار الكنسية، "الحياة الاجتماعية": الأسرة المسيحية، والحرية والنجاح والالتزام وقوة السلوك المسيحي، "الخدمة والخادم": معنى الخدمة والخادم الحقيقي ومسيرة التكريس الكامل، "الحياة الأبدية": السماء والوصول إليها والقديسون وغربة العالم").

وجرى تدعيم الكتاب بجوار الأقوال المذكورة بمواقف وقصص من حياة الكهنة ذات معان روحية تقدم خبرات روحية عملية لمن يطالع الكتاب.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكتاب سيكون سندا قويا للكثيرين في جهادهم الروحي وسلوكهم المستقيم وسط هذا العالم، كما سيكون مرشدا ومرجعا لحياة الكاهن الذي يريد أن يعيش بركة الكهنوت وكرامته وتأثيره القوي في نشأة وتربية ورعاية الأجيال.

وأضاف البابا أنه كان يأمل منذ زمن بعيد في إصدار مثل هذا الكتاب، مقدما الشكر لكهنة وخدام كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، قائلا: "قدموا عملا أمينا لخدمة الكنيسة أجيالا وأجيالا، ولمنفعة الذين يبحثون عن الحياة الروحية الأصلية وعن الخدمة الكهنوتية الأمينة، وأحسب أن هذا الكتاب الفريد سيكون بلا شك علامة فارقة في تواصل الأجيال وفي تسليم الوديعة الأمينة في نقاء وإخلاص"، داعيًا كل خادم وكاهن لاقتناء هذا الكتاب وقراءته بتأني ومطالعته باستمرار.