كورونا يصل شركات السيارات.. فيراري تعلق الإنتاج في إيطاليا لمدة أسبوعين

تواصل شركات صناعة السيارات في العالم، الخضوع للتوقف في عمليات الإنتاج بسبب الأحداث المأساوية التي يتعرض لها العالم في تلك الآونة، جراء ما حدث بسبب فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وهو أحد أفراد عائلة الفيروسات التاجية، والذي تتصاعد وتيرت أحداثه كل يوم، الأمر الذي أثر بالسلب في عالم صناعة السيارات، وأدى إلى توقف أكبر سوق مصنعة للسيارات في العالم "الصين" بؤرة هذا الوباء.

وأعلنت شركة فيراري، المصنع الإيطالي للسيارات الرياضية الفارهة، عن وقف إنتاج سياراتها الرياضية في إيطاليا مؤقتًا ولمدة أسبوعين، بسبب انتشار الفيروس.

وذكرت "بلومبرج"، أن الشركة قالت في بيان، إنها تواجه أول مشاكل خطيرة في سلسلة التوريد، والتي لم تعد تسمح باستمرار الإنتاج، وسوف تعلق الإنتاج في مصانع مارانيلو ومودينا حتى 27 مارس الجاري.

يأتي قرار فيراري بعد خطوة مماثلة من شركة لامبورجيني من فولكس فاجن إيه جي، والتي علقت الإنتاج في إيطاليا حتى 25 مارس الجاري، وذلك بعدما أصبحت الدولة بؤرة تفشي الفيروس التاجي خارج الصين، مع أكثر من 15000 حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 1200 وفاة. وضعت الحكومة إيطاليا في حالة غلق افتراضي بينما تحاول احتواء الانتشار.

وأكدت "فيراري" أن جميع الأنشطة غير المتعلقة بالتصنيع ستستمر على أساس منتظم، وستواصل دفع أجور عمالها البالغ عددهم 4000 في إيطاليا.