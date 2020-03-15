مبادرة إنقاذ السيارات: أنقذنا أكثر من 300 عربية عالقة بمياه الأمطار

قال محمد الحسيني، صاحب مبادرة إنقاذ السيارات بالتجمع الخامس، إنه قام بالتحرك بشكل فردي لإنقاذ السيارات العالقة بسبب مياه الأمطار: "الموضوع بدأ فردي من 3 سنين، وكتبت على الفيس بوك لقيت ناس كتير بتشارك، وأنقذنا أكثر من 300 عربية، وكنا 60 عربية بتساعد".

وأضاف "الحسيني" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه ومنذ 3 أعوام كتب عبر صحفته على فيس بوك: "ياجماعة اللي معاه عربيات عالية يجي يقابلني في شارع التسعين علشان فيه عربيات كتير عطلانة وأنا مش قادر أزق لوحدي"، موضحا أن قدوم الكثير من المواطنين لإنقاذ العالقين بالطرقات قد عزز من قدرتهم على إنقاذ كم أكبر من السيارات في الشوارع.

وأكد أنه وقبل حالة سوء الطقس الأخيرة قام بنشر "بوست" عبر صفحته بها كافة أرقام التليفونات التي من الممكن الاتصال بها لإنقاذ السيارات: "عددنا إداريا 7 عربيات ودول اللي بينزلوا المكان، والمرة دي فتحنا الباب للمتطوعين والناس جت كتير جدا"، مشيرا إلى أن جولاته في الصحراء قد علمته مساعده الغير أيا كان: "لو عربية غرزت مينفعش حد يقول أنا مالي".