محافظ الوادي الجديد يستعرض إجراءات مواجهة كورونا

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه وجه بضرورة إتباع كافة الإجراءات الإحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بمنع التجمعات البشرية، وتطهير كافة المنشآت والمؤسسات، ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض، وتخصيص كل مديرية لعدد من العاملين لتطهير المنشأة بعد تدريبهم بمعرفة متخصصين من مديريتي الصحة والطب البيطري بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأحد، أنه قرر أيضًا إلزام المخابز الكبرى ومحطات الوقود بالمراكز بتوفير ماكينة توليد كهرباء بالديزل، لمواجهة أي أزمات طارئة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما كلف مسئول الري بالمحافظة بسرعة الانتهاء من عمل الاحتياطات اللازمة لتأمين بركة "موط"، وذلك بتدبيش جسورها لأعلي منسوب يمكن أن تصل إليه المياه، لتامين وسلامة المناطق المجاورة للبركة.

وأوضح المحافظ، توفير 5 مخابز متنقلة تعمل بالسولار بواقع مخبز لكل مركز، وتبلغ طاقة المخبز الواحد 1000 رغيف/ساعة، لتوفير الخبز للمواطنين في حال حدوث مشكلات إنقطاع الكهرباء خلال الأزمات الطارئة.

وأشار المحافظ، الي أن الاجتماع شمل أيضًا الموافقة علي تخصيص مساحات من الأراضي، لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين بعدد من المراكز.