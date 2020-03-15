بالصور.. جامعة القاهرة تجري أول تجربة للتعليم الإلكتروني بنجاح

أجرت جامعة القاهرة، أول تجربة للتعليم عن بعد بنجاح، باستخدام آليات التواصل الإلكتروني الحديثة، طبقا لخطة الجامعة التي جرى وضعها منذ فترة، وجرى خلالها شرح الدرس والتواصل مع الطلاب، من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد، وذلك صباح اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكان الدكتور محمد الخشت، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة، اعتبارًا من اليوم 15 مارس، لمدة 15 يومًا، وأن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، وأنه جرى التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة منذ فترة طويلة، وجرى اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعدت جامعة القاهرة مبكرًا، خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وجرى تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.

وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.