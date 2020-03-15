إقبال كبير على العيادات المتنقلة بمطار القاهرة للكشف عن فيروس كورونا

شهدت العيادات المتنقلة التي خصصتها وزارة الطيران المدني للكشف الطبي على العاملين بمطار القاهرة الدولي، ضد فيروس كورونا، إقبالا جماهيريا، بسبب حرص المواطنين على الكشف والاطمئنان على صحتهم، وذلك بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة مجدي إسحاق، والملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1، وآخرين.

تأتي العيادات المتنقلة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، تحت إشراف الدكتورة وفاء الصادق مديرة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، والدكتور إبراهيم عاشور منسق قوافل القاهرة.

وطالبت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين بصالات مطار القاهرة، بالتوجه إلى العيادات المتنقلة أمام مباني الركاب رقم 1، ورقم 2، للكشف الطبي بصفة دورية، حرصا على سلامتهم، وعدم التعرض لأي مخاطر صحية، في ظل انتشار الفيروس المستجد عالميا.

كانت وزارة الطيران المدني نشرت صور حديثة لتعقيم مباني مطار القاهرة الدولي، وشركاتها التابعة، فيما تواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول، وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير، والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات، والتخلص الأمن من النفايات، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبأحدث المطارات المعتمدة دوليا.