العراق: العمليات العسكرية الأمريكية الأحادية تؤثر على سيادة البلاد

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن العمليات العسكرية الأمريكية الأحادية تؤثر على سيادة الدولة، موضحة، اليوم: "لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي ويبقى لنا فقط تأكيد هذه المعلومات، حيث أن تحقيقاتنا مستمرة في الهجوم على القاعدة وسنقدم المسؤول للعدالة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، اليوم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس السبت، سقوط 33 صاروخًا على وحدات الدفاع الجوي قرب بعثة التحالف الدولي داخل معسكر التاجي، مشيرة إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً، فيما أكدت بأنها ستتخذ كل الإجراءات لإلقاء القبض على الفاعلين.