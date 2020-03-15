نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

خضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفحص "كورونا" المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن بيان رسمي.

وأضاف البيان أن نتنياهو لم يظهر أي أعراض خاصة بـ"كورونا" قبل الخضوع للاختبار، والذي كان احترازيا، بحسب وكالة رويترز.

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 200 حالة، وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، بأنه من بين الحالات الجديدة 7 حالات من عائلة واحدة، وبأن 178 من المصابين هم في وضع صحي جيد، و11 بحالة متوسطة، في حين بقيت حالتين في حالة خطيرة.