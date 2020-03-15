مدبولي يتوعد التجار: لن نرحم من يرفع الأسعار.. ولن نسمح بخلق أزمة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير مخزون كافي من السلع بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وشدد "مدبولي"، خلال اجتماع مع وزيري التموين والزراعة اليوم، على أهمية التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلاً: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات".

وكلف رئيس الوزراء مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

وقال وزير التموين، خلال الاجتماع، إنه يتوافر قمح يكفي 3.6 شهر، و7.3 شهر من السكر التمويني، و4.7 شهر من السكر، وأرز أبيض يكفي 4.6 شهر، ولحوم مجمدة تكفي 6.6 شهر، ولحوم تكفي 29.1 شهر، ومكرونة تكفي 5.2 شهر.