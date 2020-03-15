ضبط عدد من المخالفات في حملات للجان البيئة بالبحر الأحمر

تمكنت لجان الرصد البيئي بالبحر الأحمر، من ضبط عددا من المخالفات البيئة، والتي تسبب الضرر للمواطنين والبيئة المحيطة بهم، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وشنت لجان الرصد والاستطلاع البيئي بالإدارة العامة لشؤون البيئة، عدة حملات على مدن محافظة البحر الأحمر تحت إشراف يسرا عطيه نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا للنظافة والبيئة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت أعمال لجان الرصد عن تحرير محاضر لثلاثة عمارات سكنية عزمت على إلقاء مخلفاتها في الشارع، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، كما جرى ضبط 4 سيارات صرف صحي تلقي مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها، وأيضا بعض المخلفات الشجرية بمناطق (مبارك 7- مبارك 6 - الهلال)، مما يعد مخالفا لنص المادة رقم 37 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بند (د).

كما جرى ضبط سيارتين تنقل بعض مخلفات البناء بدون تشميع، مما يسبب الضرر أثناء سيرها، فهو يعد مخالفا لنص المادة رقم 39 من قانون البيئه رقم 4 لسنه 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009.

وحررت إدارة البيئة بالرقابة على المنشآت السياحية، محضر صرف صحي لفندق لعدم التزامه بالاشتراطات البيئية، ووقف أعمال بقرية سياحية لعدم حصولها على الموافقات البيئية القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ضبطت اللجنة مخزن بلاستيك بشارع ذهبية يحتوى على 2طن من الأكياس و400 كرتونة تحتوي على أطباق فوم، وطبقا لتوجيهات السيد المحافظ، وجرى تفريغ المخزن تحت إشراف اللجنة وإخراجها خارج المحافظة.

ومن جانبها شددت نائب محافظ البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم الأحد، باستمرار أعمال اللجان في مختلف مناطق المحافظة، لمعاقبة المخالفين لقوانين البيئة، حفاظا على أرواح المواطنين، لما لها من تأثير ضار على صحة الأهالي وانتشار الأمراض، مشيرة إلى أنه سيجرى تطبيق العقوبات الواردة بالقوانين من غرامات مالية والحبس.