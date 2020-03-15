محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف الطرق الحيوية ويوجه برفع المخلفات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف للطرق الحيوية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، مواصلة أعمال الرصف بالشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة، طبقًا للخطة الاستثمارية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.

ووجه "نور الدين" برفع جميع مخلفات الطريق أولاً بأول، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.