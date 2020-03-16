احذر تناول هذه الأدوية في حالة الاشتباه بـ"كورونا"

رغم عدم وجود علاج محدد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فإنه توجد بعض العقارات التي تضر بمصابيه أو المشبه في أعراضه لديهم، في ظل القلق والتوتر العالمي تجاه انتشاره وحصده لآلاف الأرواح في أكثر من 70 دولة.

وحذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، من استخدام بعض الأدوية في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأنها يمكن أن تزيد من سوء حالتهم.

ومن بين الأدوية التي ذكرها "المضادة للالتهابات"، حيث قال فيران عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن تناول الأدوية المضادة للالتهاب "إيبوبروفين وكورتيزون..." قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى، إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول.

وأيدّه في الأمر نفسه، الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، محذرًا من تناول الأدوية التي تشمل في تركيبها "إيبوبروفين وكورتيزون"، كونهما يضعفان المناعة، إضافة إلى المضادات الحيوية.

وأضاف عز العرب، لـ"الوطن"، أنه عند الإصابة بالانفلونزا والاشتباه في كورونا يجب تجنب تناول الأدوية التي تضعف المناعة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف الطبيب المختص، مثل أدوية الأمراض المناعية والعلاج الكيماوي للسرطان والذئبة الحمراء والروماتويد والقولون الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي والكورونز.

وشدد على أهمية تجنب أصحاب تلك الأمراضا لخروج من المنزل، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في حال الخروج منها غسل اليدين بطريقة صحيحة وارتداء الكمامة وغيرها من التعليمات المهمة.

وقالت الدكتور أماني محمود أستاذ الطب الوقائي، إنه يجب الامتناع عن تناول أدوية الكورتيزون التي تضعف المناعة ويمكن أن تزيد من خطورة المرض، مشيرة إلى أن البروفين علاج آمن إلا إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو تقرحات في المعدة أو مرض الربو، حيث يحظر استخدامه كمسكن للآلام أو خافض للحرارة لأنه قد يزيد من خطورة المرض ويفضل استخدام الباراسيتامول.

وتابعت محمود بأنه لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية للوقاية، سوى في حالة إن رأى الطبيب المعالج ذلك لأن "كورونا" سببها فيروس لا يتأثر بالمضادات الحيوية.