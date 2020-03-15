كورونا يقضي على أكثر من 6 آلاف حول العالم

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، 6 آلاف حالة وفاة عالميًا، اليوم الأحد، بعدما سجلت إسبانيا أكثر من 100 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة الأنباء "فرانس برس".

ووفقًا للإحصاء الذي استند إلى البيانات الرسمية، ارتفع عدد الوفيات إلى 6036 وفاة صباح اليوم، مع 160 ألف إصابة عالميًا، وذلك بعدما أعلنت إسبانيا اليوم تسجيل 105 حالات وفاة وأكثر من ألفي إصابة.

لا تزال الصين أكبر دولة تسجل وفيات حيث بلغ العدد الإجمالي لديها 3199، لكن أوروبا أصبحت الآن البؤرة الجديدة والتي تشهد انتشارًا متسارعًا للمرض، حيث سجلت 1907 وفيات، وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تأثرًا.

وتجاوزت الإصابات 21 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى، فيما بلغت الوفيات 1441 في إيطاليا و724 في إيران و288 في إسبانيا.