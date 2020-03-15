القاهرة والجيزة أكثر المحافظات تضررا من عكارة النيل

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة تأثرا بسبب عكارة مياه النيل، حيث تم قطع المياه عن محافظة الجيزة بالكامل لمدة 6 ساعات من الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك نظراً للتزايد المستمر لنسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالي 4500 وحدة عكارة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص منها، وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة، وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، أنّه نظرا لزيادة العكارة بمياه النيل ووجود مشكلات بالصرف بجنوب القاهرة، ما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الطراوات "طرة البلد، طرة الأسمنت، كوتسيكا، المعصرة، حدائق حلوان، عين حلوان، وادي حوف، حلوان، التبين، ومدينة 15 مايو" لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 12.30 ظهر اليوم حتى الساعة 6.30 مساء اليوم.

وأكد مصدر بشركة مياه الشرب لـ"الوطن" أن محافظتي القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات تضررا من عكارة النيل، ما يؤدي إلى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق حاليا بسبب موجة الطقس السيئة وهطول أمطار غزيرة وصلت لحد السيول في بعض المحافظات، ما نتج عنه جرف كميات كبيرة من الطمي والرمال إلى مجرى نهر النيل، وزيادة نسبة العكارة أمام مآخذ بعض المحطات عن المعدلات الطبيعية، وبالتالي تم إيقاف بعض المحطات أو تخفيض الضغوط ببعضها الآخر، وفقا لإمكانية التعامل مع نسب العكارة، وقيام معامل المحطات برفع عينات بصفة دورية ومراقبة نوعية المياه أمام المآخذ للتأكد من سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات.

وأشار إلى أن جودة مياه الشرب المنتجة من المحطات يتم مراقبتها من خلال منظومة ضبط الجودة بداية من معامل المحطات ثم المعمل المركزي على مستوى الشركة، بالإضافة إلى المراقبة من خلال المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومعامل وزارة الصحة.