المصريون بأمريكا يعزفون سيمفونية حب لدعم حق مصر في مياه النيل

قال ناصر عبدالعزيز رئيس المؤسسة الأمريكية لريادة الأعمال بأمريكا، إنّ الجالية المصرية نظمت اليوم الساعة 5 بتوقيت مصر، وقفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.

وأكد عبدالعزيز، لـ"الوطن"، أنّ الوقفة ضمت وفدا من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة، ودعت الجالية لجمع توقيعات بين الجاليات المصرية في أمريكا والعالم، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحثه على تفعيل مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لضمان الحقوق المشروعة لمصر في نهر النيل ومنع أي أضرار محتملة للسد، قد تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 مليون مواطن مصري، يعيشون على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا.

وأضاف عبدالعزيز، أنّ الجالية المصرية من ولايات مختلفة في أمريكا وهي ولاية نيويوك ونيوجيرسي، موضحا أنّ أعداد الجالية أقل من المتفق عليه، نظرا لحالة الطوارئ في أمريكا بسبب فيروس كورونا.

وأوضح رئيس المؤسسة الأمريكية لريادة الأعمال بأمريكا، أنّه جرى إعداد تقرير شامل لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر، استعدادًا لتسليمه للبيت الأبيض، وأنّ مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه، مؤكدين أنّ نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين مواطن مصري.

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