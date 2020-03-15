بعد 14 يوما.. فك العزل الصحي عن العاملين بحقول خالدة للبترول

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن انتهاء فترة الحجر الصحي الذي فرضته وزارة الصحة على العاملين بحقول "خالدة" للبترول، والتي تبعد نحو 600 كم عن القاهرة، بعد اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا وجرى عزل المخالطين على الفور.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه جرى فض الحجر الصحي اليوم، بعد مرور 14 يوم عزل، مؤكدة أن جميع العاملين في الحقول "بصحة جيدة، ولم تظهر أي حالات اشتباه في إصابة بالفيروس".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وجرى اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن الحالات من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم عائدان من الخارج حالة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي جرى اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تعافت وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).