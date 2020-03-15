لتسليم رسالة من الرئيس.. مساعد وزير الخارجية يزور الجزائر وتونس وموريتانيا

قام وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، بزيارة كلا من الجزائر وتونس وموريتانيا، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أشقائه قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وقام الوفد المصري في العواصم الثلاث ببحث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء مصر في العواصم الثلاث.