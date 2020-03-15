ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالة

ارتفعت حصيلة الحالات التي أصيبت بفيروس "كوفيد-19" في باكستان إلى 53 حالة.

وأكدت وزارة الصحة ورعاية السكان في محافظة السند - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - وصول حصيلة المصابين بالمحافظة إلى 35 شخصًا، بعد تأكيد إصابة 18 شخصًا جديدًا، من بينهم 13 تم نقلهم إلى مدينة سكر حيث يخضعون لحجر صحي، فيما يتواجد الـ 5 حالات الجدد بمدينة كراتشي عاصمة المحافظة.

وكان قد أعلنت متحدثت باسم الحكومة بمحافظة البنجاب الباكستانية، مسرات شيما، في وقت سابق عن ظهور أول حالة مصابة - 54 عامًا - كانت قد عادت من المملكة المتحدة في العاشر من شهر مارس الجاري وأظهرت الفحوصات الطبية نتائج إيجابية للفيروس.

فيما أظهرت الفحوصات الطبية نتائج سلبية لجميع من خالطو الحالة السابقة، غير أنهم سيظلوا في عزلة لمدة 15 يومًا.