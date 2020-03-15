حملة رجائي عطية: تقدمنا بفارق شاسع عن عاشور في المحافظات

تقدم رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين، عن منافسه الأقرب سامح عاشور بفارق شاسع، في انتخابات النقابة، حسبما أعلنت حملة المرشح الأول، وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين. وكانت قد أغلقت لجان النقابة العامة للمحامين، في انتخابات النقابة أبوابها أمام الناخبين، في تمام الخامسة مساءاً.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة.