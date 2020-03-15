"القصير" بحثت مع "مدبولي" سبل التغلب على خسائر الفلاحين من الطقس السيئ

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم يأتي في إطار متابعة جادة مع كافة الوزارات للاطمئنان على الموقف بالنسبة لموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها الدولة خلال الأيام الماضية، فضلًا عن متابعة نتائج التقييم وكيفية التغلب على بعض الأضرار التي أصابت بعض الفلاحين.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية وإجراءات في أثناء أزمة تساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وهذا أسلوب علمي ومبتكر في إدارة الأزمات، كما أن الوزارة قدمت نصائح وإرشادات للمزارعين قبل الأزمة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات وكان هناك تواصل مستمر مع الفلاحين والمزارعين لتقديم النصح والإرشاد ومساعدة الفلاحين في شفط المياه بالمجان، وكانت هيئة الخدمات البيطرية تقدم الدعم لأي ثروة حيوانية تتعرض لمشكلة، كما أن هناك آبار في مطروح والمناطق الحدودية، لحصد مياه الأمطار لاستخدامها في الري على مدار العام، وهذه الآبار امتلأت بالكامل من مياه الأمطار.

وأكد القصير، أنه كان هناك معاناة في المراعي الطبيعية، وهذه الأمطار تجعلها تنمو بشكل طبيعي، فضلًا عن أن هذه الأمطار غسلت بعض الأشجار التي تُصاب بالعفن، وإن كان هناك بعض الأضرار على بعص المحاصيل، وهناك توصيات من رئيس الوزراء لتكثيف التوصيات مع الفلاحين لتوجيه النصح والإرشاد لهم لتفادي أثار موجة الطقس السيء.