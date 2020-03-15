مكتبة مصر العامة بدمياط تفرض حالة الطوارئ بسبب كورونا

أعلن أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة في دمياط، وقف استعارة الكتب داخليا وخارجيا، وتطهير وتعقيم المكتبة بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلبة الذين يأتون إلى المكتبة لاستذكار دروسهم، وذلك وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال فياض في تصريحه لـ"الوطن"، إنه جرى تطهير كافة الأوعية المعرفية ومقتنيات المكتبة بشكل فوري قبل الاستخدام، مشيرا إلى أنه جرى نشر اللافتات التوعوية بحرم المكتبة والتوعية المباشرة للرواد من قبل فريق المكتبة، وتدشين مبادرة توعوية "سلامتك سلامتي"، وذلك بتوجيه من صندوق مكتبات مصر العامة ورعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

هذا وطالب فياض الالتزام بكافة الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.