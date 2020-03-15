جامعة مطروح: غرفة عمليات لكورونا.. وتطبيق تجربة التعلم الإلكتروني

أعلن الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، تطبيق تجربة التعلم الإلكتروني الكامل وتفعيل آلية بث وتوصيل المحاضرات والتعلم عن بُعد، بما يتماشى مع اقتصاديات تكنولوجيا التعليم، من خلال تفعيل حزمة من المنصات الإلكترونية، وبرامج عقد المؤتمرات، وأدوات الويب 2، ومنظومة التقويم الإلكتروني.

وقال النجار اليوم الأحد، إن الجامعة جهزت غرفة عمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالجامعات المصرية، وتطبيق تكنولوجيا التعليم عن بُعد.

وأضاف أن العمداء وجميع أعضاء هيئة التدريس في حالة استنفار كامل من أجل رفع المواد العلمية والتأكد من سهولة الوصول إليها من الطلاب، وإزالة المعوقات في هذا الاتجاه، والعمل على تحقيق الهدف واستثمار هذه الفترة في تقييم جميع المرافق الجامعية وتطبيق المعايير الطبية المتبعة في ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى إبراهيم خبير تصميم المقررات الإلكترونية بجامعة مطروح، أن الجامعة طبقت تجربة التعلم الإلكتروني الكامل من خلال تدريس عدد من المحاضرات لطلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، موضحا أنه جرى تفعيل المحاضرة عن طريق "جوجل كلاس روم"، كبديل للفصل الدراسي.