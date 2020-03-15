المالية: هدفنا الارتقاء بمعيشة المواطن منذ 8 أشهر وسننفذ العام الحالي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه وبعد إجراءات الاصلاح الاقتصادي الصعب على الدولة والمواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة وطبقات ذوي الدخل المنخفض، سيتم ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية لمصر أخذ إجراءات تتعلق بتحقيق هدف تحسين دخل المواطنين: "الهدف ده قدامنا من 8 شهور بنشتغل عليه".

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه ومن المفترض إعطاء 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية بالأجر الوظيفي مع وضع 75% حد أدنى وتم الحفاظ عليها، وغير المخاطبين مثل المدرسين وأساتذه الجامعة كانوا يتحصلون على 10% من الأجر الأساسي: "لقينا أن 10% من الأجر الأساسي ده بيكون أقل من نظيره اللي بياخد 7% من الوظيفي، وخدنا قرار بأن يكون 12% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين للخدمة المدنية وكده هنبقى قربناهم من بعض، ودي خطوة الأولى هتتكلف 9 مليار جنيه"، موضحا أنه وخلال العام الماضي تم إعطاء 150 جنيها كحافز إضافي لجميع العاملين، وحاليا سيتم الحفاظ على 150 جنيها للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، مع إعطاء أموال أكبر للدرجات المتوسطة بالدرجة الأولي: "جينا على الدرجة الثالثة التخصصية خلناها 200 جنيه بدل 150 جنيه، والثانية 250 جنيه، والأولى 300 جنيه، ومدير العام والكبير 325 جنيه، ووكيل وزارة عالية 350 جنيه، والدرجة الممتازه 375 جنيه، ولما نضيف العلاوة الدورية مع المبلغ المقطوع هنجد إننا اتجهنا نحو مبالغ تصل لـ620 في بعض الفئات، وحدها الأدنى الدرجة السادسة حوالي 225 جنيه، وده بيكون حسب الدخل".

وأكد أن التنفيذ سيتم بداية من 1 يونيو المقبل مع بداية الموازنة الجديدة: "الخصم الضريبي المتعلق بالمواطن العامل بالقطاع الخاص والعام والحكومة، كان بياخد 7 آلاف جنيه كان ليه إعفاء شخصي، واللي بياخد 8 آلاف جنيه كنا بنسميه أعباء عائلية خاصة والضريبة بتاعتهم كانت صفر، فجينا على الـ8 آلاف دول وخلناهم 15 ألف جنيه، وبالتالي بدل ما كان المجموع 7+8 آلاف، خلينا المجموع 7+15 ألف وأصبح يساوي 22 ألفا، وضرائبهم صفر، واللي بياخد ألفين جنيه أصبح الضريبة بتاعتهم صفر"، مشيرا إلى أن ضريبة الـ10% والخاصة بمن يزيد مرتبه عن 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، وتم إلغاء ذلك وحل محله تقليل قيمة الضريبة من 15 ألف وحتى 30 ألف أصبح الضريبة 2.5%: "قللنا قيمه الضريبة حتى مع وجود ما نسميه الخصم الضريبي".