وزير المالية: رفع الحافز الإضافي لـ375 جنيها بدلا من 150

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإجراءات الإدارية التي قامت بها الدولة خلال العام الماضي كانت لآلية تنفيذ الحد الأدنى، ولم يكن هناك مشكلة في تنفيذ القيمة المقطوعة: "السنة دي أنا داخل بالحافز الإضافي، وتم رفعها لتصبح 375 جنيها بدلا من 150 جنيها".

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم وضع 31 مليار جنيه لتمويل العلاوات والحوافز والإعفاءات والحافز الإضافي أو القيمة المقطوعة، موضحا أن العام المقبل ستشهد استثمارات في الصحة والتعليم بشكل غير مسبوق: "محصلتش في تاريخ مصر".

وأكد أن الدولة في حاجة إلى بناء فصول جديدة بالمدارس مع الاهتمام بالجانب الصحي مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والحضانات والسراير بالعناية المركزة، مشيرا إلى أن النظام الذي كان يتم العمل به في الخصم الضريبي أصبح يصل لـ30 ألفا وحتى 45 ألف جنيه أصبح له ضريبة 10% "ده هيدي خصم ضريبي أفضل للناس، ومن 45 ألف جنيه لـ60 ألف جنيه أصبحت ضريبتهم 15% فقط، ومن 61 ألف وحتى 200 ألف هيدفع المواطن 20% من الضرائب".