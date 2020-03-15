الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم تحالف "أزرق أبيض" بتشكيل الحكومة

قرر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تكليف بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد حصوله على الدعم اللازم في الكنيست.

وتأتي هذه الخطوة بعد حصول جانتس، زعيم التحالف الوسطي "أزرق أبيض"، على دعم 61 نائبا، وهو الحد الأدنى لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية"، اليوم الأحد.

وعقد ريفلين، قبل إعلان قراره، اجتماعا مع كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي جانتس، لإجراء محادثات عاجلة لبحث تشكيل الحكومة، وذلك بعد دعوات لتشكيل ائتلاف وحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به 213 شخصا على الأقل في إسرائيل.