توقف تصوير "باتمان" لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا"

يعتبر "باتمان" هو أحدث فيلم تتم إضافته إلى قائمة الأفلام التي تم إيقاف إنتاجها بسبب فيروس "كورونا"، وذلك بعد نشر أنباء عن إصابة النجم توم هانكس وريتا ويلسون بفيروس "كورونا" خلال تصوير فيلم "الفيس بريسلي" في أستراليا، حيث اتخذت شركة "وارنر براذرز" قرارًا بإيقاف إنتاج فيلم "The Batman" لمدة أسبوعين.

وكان طاقم عمل الفيلم، صوروا بعض المشاهد بمسرح الصوت في لندن منذ يناير الماضي، وكانت شركة الإنتاج تخطط لتغيير مواقع التصوير بليفربول، ولكن قررت شركة "وارنر برذرز" أنه من الأفضل الاستمرار في توقف التصوير أثناء تغيير الموقع، ومن غير المعروف متى سينتهون من التصوير وفقا لـ"variety".

وأكدت الشركة المنتجة، أن الفيلمين اللذان تنتجهما حاليا بإستثناء فيلم "باتمان"، وهما فيلم "Matrix 4"، "الملك ريتشارد" للنجم ويل سميث مازال يتم تصويرهما.

ويتم تصوير فيلم "The Matrix 4" في برلين مع اتخاذ تدابير السلامة، في حين تم تصوير "الملك ريتشارد" في لوس أنجلوس والذي شهد بعض التوقف بسبب سوء الأحوال الجوية.