"صحة أسيوط" تشكل فرق متخصصة لتطهير الأماكن الحيوية ضد كورونا

قال الدكتورمحمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جرى تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية لإجراء تعقيم وتطهير الأماكن الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة وايد وزيرة الصحة، و توجيهات اللواء عصام سعد المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الفرق طهرت اليوم الأحد، مجمع محاكم أسيوط بميدان أم البطل ومجمع المصالح الحكومية ومحطة قطار أسيوط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمديرية صحة أسيوط لمكافحة فيرس الكورونا، مضيفا أن الفرق مستمرة لتغطية كافة الأماكن الحيوية والمصالح الحكومية التي تتكدس بالمواطنين والمترددين عليها بكثرة بصفة يومية.