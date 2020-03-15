وزير الاتصالات: قفزنا للمركز الثالث على مستوى أفريقيا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الإنترنت المنزلي في مصر قد قفز من متوسط سرعة 5 ميجا في أوائل 2019، ووصل حتى 30 ميجا في أخر أحصاء صدر عن شركة عالمية متخصصة في قياس سرعة الإنترنت في الدول.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر قد قفزت من المركز الـ40 على مستوى قارة أفريقيا إلى المركز الثالث في عام واحد، موضحا أن ذلك قد كلف الدولة استثمارات قدرت بمليار و600 مليون دولار.

وأكد أنه بسبب موجه الطقس الأخيرة وقع عدد من الأعطال تمثلت في انقطاع الكهرباء عن المحطات والكبائن الموجودة في الشارع، وتابع: "تواصلنا مع وزارة الكهرباء وقاموا بمجهود رائع لإعادة التيار لمعظم تلك الأبراج، ولدينا حاليا نسبة تعطل 3% وسنسترجعها تباعا"، مشيرا إلى أنه وخلال 24 ساعة ستكون الشبكة قد عادت بكافئتها المعهودة كما كان من قبل.