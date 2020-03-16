قياس الحرارة وتقليص ساعات العمل.. مهندسو كفر الشيخ يتصدون لـ"كورونا"

قرر مجلس نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، في اجتماع الطارئ، أمس، اتخاذ عدد من الاحتياطات احترازية للنقابة؛ لمكافحة كورونا، حيث عقمت النقابة المبنى كاملا بعد انتهاء يوم العمل.

وقرر مجلس نقابة المهندسين تعليق جميع الاجتماعات والفعاليات وأنشطة اللجان، تقليص ساعات العمل بالنقابة؛ لتصبح من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء مع تعليق العمل بصالة الخدمات والمصاعد لمدة نصف ساعة من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا لتطهير وتعقيم المبنى، وإلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع لقياس درجة الحرارة إلكتروني وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى.

وقال المهندس محمد ربيع الأمين العام للنقابة، إن هناك بعض الإجراءات الجديدة بخصوص لجان التصالح، منها إيقاف استقبال ملفات جديدة، يسمح بتواجد مندوب واحد فقط عن كل مكتب استشاري ويحضر عند استدعائه، استمرار لجان الفحص والاعتماد في عملها.