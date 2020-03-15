هروب مريض بـ كورونا من العزل في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد هروب مصاب بفيروس كورونا قبل دخوله العزل، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأكد الوزير الأردني ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10 إصابات.

ونشر الأمن العام في الأردن تعميما عن مصاب أردني بكورونا عقب فراره من مستشفى العزل قبيل عزله في مستشفى الأمير حمزة.

من جهته، أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزّاق الخشمان هروب المواطن الأردني المصاب بفيروس كورونا المستجدّ تامر بسام وجيه السعودي من المستشفى قبل عزله.

وأوضح الخشمان وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنّ المواطن هو من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له.

ولفت إلى أنّ الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفى اكتشفت أنّ المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى.

وحذّر الأشخاص المقرّبين للمريض من مخالطته أو التستّر عليه، مؤكّداً قيام المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنيّة المختصّة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل.

وشدّد الخشمان على ضرورة عودة المريض إلى موقع العزل ليتلقّى العناية الطبيّة اللازمة، وحتى لا يسهم في نقل العدوى لغيره.

وأعرب عن أسفه لإعلان بعض البيانات الشخصيّة للمريض، لكن الضرورة وحماية المواطنين تقتضي ذلك.