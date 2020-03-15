سداد رسوم التأمين الصحى "أون لاين" 29 مارس

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتباراً من 29 مارس الجارى، ستتم إتاحة سداد المساهمة التكافلية «أون لاين» عن طريق بوابة السداد الإلكترونى الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال الموقع الإلكترونى للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg.

وأشار «عبدالقادر»، فى بيان له، إلى أن طرق السداد التى ستُتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها «ميزة - فيزا - ماستركارد»، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المموّل، وأوضح رئيس المصلحة أن ذلك يأتى طبقاً لقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة فى مايو 2018، التى تقوم على التكافل الاجتماعى بغرض تغطية علاج جميع المواطنين فى مصر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، والتى تدخل فى حصيلة منظومة التأمين الصحى، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.

وأكد «عبد القادر» أن الوضع الحالى يعتمد على قيام الممول بسداد المساهمة التكافلية عن طريق تحويل بنكى لصالح هيئة التأمين الصحى على حساب خاص بالبنك المركزى، والإجراء الحالى يتضمن إدخال اسم الممول ومبلغ الضريبة فقط دون رقم التسجيل الضريبى.

يذكر أنه اعتباراً من الشهر الجارى تم أيضاً إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ببطاقات الدفع الإلكترونى