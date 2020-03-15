التموين: المغالون في الأسعار يتعرضون لمضاعفة العقوبة وفقا لقانون الطوارئ

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن أسعار بعض المنظفات والمطهرات التي تباع في السوبر ماركت والصيدليات بدأت تزيد، محذرًا من أي ممارسة غير قانونية في هذا الأمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى عقد اجتماع مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية وجرى التشديد على ذلك: "كل اللي بينا وبينهم القانون، سيجرى المرور على كافة هذه المحلات، ولدينا تقارير عنهم،والفواتير والأسعار يجب أن تكون معتمدة، وكل من سيخطئ نحن في حالة طوارئ وبالتالي سنعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، وسيجرى مضاعفة العقوبة ومصادرة البضاعة، وفقا لقانون الطوارئ".

وناشد وزير التموين، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي إخطار في هذا الإطار، وقال إنه يجب التعاون ضد أي محاولة استغلال في هذا الظرف الذى يفترض فيه أن يتكاتف الجميع فيه.