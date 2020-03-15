وزير التموين: "مفيش سلعة أساسية هنسمح لأي بني آدم يزود قرش عليها"

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على ضرورة عدم التماشي مع الشائعات، مشددًا على أنه لا يوجد أي نقص في السلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "أننا نحتاج إلى الهدوء في التعامل مع هذه الفترة".

وحول تخزين بعض التجار السلع الأساسية لرفع أسعارها، قال وزير التموين: "عندنا من المخزون الاستراتيجي، مفيش سلعة أساسية هنسمح لأي بني آدم يزود قرش عليها، بعض المنظفات والمطهرات بدأ يحصل فيها نقص في المعروض فبدأ بعض المواطنين يسمحوا لنفسهم إنها بدل ما تبقى بـ80 جنيه تبقى 100 و120 جنيه، وشوية كولور على مياه أو مياه بملح يعملوا كل الكلام ده، إنما الهوجة دي سنقف فيها مع المواطن، ونحن مسئولون عن أخذ حق المواطن".