"كورونا" يثير ذعر العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى أنحاء العالم، وسط مخاوف من تداعياته على مختلف جوانب الحياة، وأعربت العديد من الدول عن قلقها بسبب انتشاره، واتخذت تدابير احترازية لمواجهته، فمنها من أغلقت الموانئ البحرية والبرية والجوية، منعاً لدخول وانتشار الفيروس، كما اتخذت دول قرارات بإلغاء وتأجيل العديد من المهرجانات والاحتفالات وإغلاق دور السينما والمسارح والبطولات الكروية لعدم انتشار «كورونا» فى البلاد.

الفيروس حول العالم

المصابون

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الشفاء

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الوفيات

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قرارات دول لمواجهته:

أعلن الرئيس الأمريكى حالة الطوارئ الوطنية فى البلاد لمواجهة التصاعد الكبير للإصابة والوفيات بالفيروس.

أغلقت إيطاليا كامل البلاد، وطلبت السلطات من المواطنين البقاء فى منازلهم.

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، لمواجهة «كورونا».

أعلنت السعودية عن إيقاف إقامة جميع المناسبات الاجتماعية العامة، فى جميع قاعات وصالات الأفراح مؤقتاً، وإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للأنشطة الترفيهية فى المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً.

طرق الوقاية من الفيروس

غسل اليدين جيداً

عدم لمس الفم والعين والأنف

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

ارتداء الكمامات

أماكن يعيش عليها