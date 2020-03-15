تطهير 830 ترام وأتوبيس نقل عام بالإسكندرية لمواجهة كورونا

قال المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف زكريا، في بيان له، اليوم الأحد، أن الإجراءات تشمل عمل مراكز فحص في المحطات النهائية للكشف على السائقين والمحصلين بصفة دورية بواسطة أطباء وتمريض.

وقال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تم تطهير وتعقيم 672 أتوبيس "وميني باص" و160 عربة ترام.ولفت صقر إلى أعمال تطهير كافة مركبات الهيئة تجرى باستخدام المطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى حسب المعايير الخاصة بذلك.

وأوضح إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه تقرر أيضا إيقاف إثبات الحضور والانصراف لجميع العاملين بالهيئة عبر جهاز "البصمة".