معلمة: "فيه ناس كانت بتثير الهلع بين أولياء الأمور والطلاب"

قالت داليا كامل، مدرسة وعضو أحد جروبات "الماميز"، إن قرار تعطيل الدراسة كان ورادا وانتظره الكثير من أولياء الأمور خوفا على صحة أبنائهم: "فيه ناس كانت بتثير الذعر والهلع في روح أولياء الأمور والطلاب".

وأضافت "كامل" خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وجود تلك الشائعات قد أوجدت خللا بين أولياء الأمور والدولة، ما استلزم خروج قرار بتعطيل الدراسة: "قرار أن التعليم يقف كان لازم يقف حتى لو موصلناش لمرحلة الوباء بتاع كورونا"، موضحة أن الفترة السابقة قد شهدت الكثير من الشائعات التي أثارت الذعر بين الطلاب ومنها شائعات إغلاق لبعض المدارس.

وأكدت أن قرار تعطيل الدراسة جاء في محله، بينما كان جروب "الماميز" على فيس بوك وواتس أب كان له عظيم الأثر على نفوس أولياء الأمور: "فيه أولياء أمور كانوا بيسجلوا كلام يرعب الأهالي، وكان فيه جروبات مريحة أولياء الأمور والبعض الآخر لإثارة الشائعات"، مشيرة إلى أن المدرسين قد بدأوا في وضع دروس صوتية وفيديو على وسائل التواصل وجروبات الماميز لإيصال العملية التعليمية للطلاب.